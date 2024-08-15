أكثر من 100 دولة حول العالم تستقبل تمور بريدة

وتمثل ساحة التصدير بمدينة التمور ببريدة، محورًا رئيسيًّا لتوزيع التمور داخل المملكة وخارجها؛ حيث تنطلق منها أكثر من 500 شاحنة متوسطة وكبيرة يوميًّا محملة بأكثر من 50 صنفًا من التمور التي تشتهر بها مدينة بريدة؛ حيث يتم توزيعها على مناطق المملكة وعلى المصانع التحويلية المتخصصة بفرز وتعبئة وتصنيع وتحويل التمور إلى منتج غذائي متكامل، كما تحول أجزاء أخرى لمصانع الفرز والتغليف لإعطائها المواصفات والمقاييس المطلوبة وضبط الجودة للتصدير الخارجي.