طلبة تعليم الطائف يحققون مراكز متقدمة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت

حصد طلاب وطالبات تعليم الطائف مراكز متقدمة في المرحلتين الأولى والنهائية من الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO 2024" على مستوى المملكة، والمقام بالعاصمة الرياض.
وفي هذا الإطار، حققت الطالبتان، غنى شجاع عبدالله الزايدي، وحور شاكر سلطان الشريف، من مدارس الطائف الدولية، المركز الخامس في المرحلة النهائية، والمركز الثاني في المرحلة الأولى فئة "مبدعو المستقبل" متوسط.
كما حقق الطالبان عبدالكريم خالد عبدالله الغامدي، والطالب فيصل عبدالعزيز طرقي الزيادي، من مدرسة صفوة الطليعة الأهلية المركز السادس في المرحلة النهائية، والمركز الأول في المرحلة الأولى فئة مهام الروبوت.
يأتي ذلك فيما حصلت الطالبتان دانة خالد حنيفان المطيري، ونورة ماجد خلف النفيعي، من مدرسة تربية الأبناء الأهلية على المركز السابع في المرحلة النهائية، والمركز الثالث في المرحلة الأولى فئة "مبدعو المستقبل" ثانوي.
وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أبناءه الطلبة الفائزين، وأسرهم ومدارسهم على تحقيق هذه المراكز المتقدمة، مثمنًا دورهم في تحقيق هذه الإنجازات على مستوى الوطن، ومتمنيًا لأبنائه الطلبة مزيدًا من التقدم والإنجاز.