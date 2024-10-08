طلبة تعليم الطائف يحققون مراكز متقدمة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت

وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أبناءه الطلبة الفائزين، وأسرهم ومدارسهم على تحقيق هذه المراكز المتقدمة، مثمنًا دورهم في تحقيق هذه الإنجازات على مستوى الوطن، ومتمنيًا لأبنائه الطلبة مزيدًا من التقدم والإنجاز.