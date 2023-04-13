حركة بيانات شبكة stc تقفز بنسبة 67% في الحرم المكي

وعلى مستوى منطقة مكة المكرمة سجلت stc إرتفاعاً في حجم حركة البيانات يفوق 51% عن العام الماضي خلال ساعات الذروة فيما سجلت ارتفاعاً في الحركة الصوتية تجاوز 10% عن العام الماضي،كما مررت الشبكة أكثر من ثلث حركة الانترنت عبر تقنية الجيل الخامس بزيادة 130%. وتأتي هذه الأرقام نتيجة تعزيز مجموعة stc قدرة شبكتها في العاصمة المقدسة بزيادة بلغت نسبتها 13٪ مقارنة بالعام الماضي، كما زادت تغطية شبكة الجيل الخامس عبر زيادة مواقع خدماتها بنسبة 25% في مكة، وشملت التوسعة نطاق شبكة الجيل الخامس في الحرم المكي الشريف بنسبة 130% لضمان أفضل أداء للشبكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.