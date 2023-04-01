كوشنر يشيد بالعلاقات التي تربط بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

أشاد مستشار البيت الأبيض سابقًا، جاريد كوشنر، بالعلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا ما حقّقته تلك العلاقة من مصالح وإنجازات بين البلدين.