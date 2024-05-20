بعد توقف 5 سنوات.. "البريطانية" تفتح حجوزات الرحلات بين لندن وجدة بداية من اليوم

أتاحت الخطوط الجوية البريطانية، بدءًا من اليوم الثلاثاء، حجوزات الرحلات من المملكة المتحدة إلى جدة والعكس، بعد توقف دام خمس سنوات، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الرحلات الجوية بين الوجهتين في الرابع من نوفمبر المقبل.

وستقوم الشركة البريطانية بتشغيل أربع رحلات أسبوعيًا من مطار هيثرو في لندن (الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت)، وفقًا لبيان الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلات الجديدة ستتم بوساطة أسطول طائرات بوينج 787، وسوف تعزز الخدمات الجوية بين البلدين، بالإضافة إلى الرحلات اليومية بين الرياض ومطار هيثرو.