"هيئة المقيّمين" تُترجم مناهج فرع تقييم المنشآت الاقتصادية إلى العربية

وبيّن أن مشروع ترجمة وتوطين المناهج، يأتي خطوة مهمة تستشرف "تقييم" من خلاله مستقبل المهنة، وتسهم في تطويرها والارتقاء بالخدمات المقدمة لممارسيها، وزيادة الوعي والشفافية فيها، وتمكين المقيّمين من معرفة المعايير والأساليب المعتمدة عالميًا في تقييم المنشآت الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا في تأهيل وتطوير المقيّمين المعتمدين بالمملكة عبر تذليل جميع المعوقات، ومعالجة مختلف التحديات التي قد تواجههم، وإتاحة الفرص المتنوعة للممارسين والراغبين بمزاولة مهنة التقييم، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح للالتحاق بدورات تقييم المنشآت الاقتصادية باللغة العربية وعبر البوابة الإلكترونية (qima.taqeem.sa).