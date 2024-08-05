"هيئة المقيّمين" تُترجم مناهج فرع تقييم المنشآت الاقتصادية إلى العربية

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، عن الانتهاء من مشروع ترجمة وتوطين مناهج فرع تقييم المنشآت الاقتصادية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وذلك ضمن أحد أهم مستهدفات الهيئة في تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى المنتمين إليها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، ومن منطلق قيمها في تطبيق أفضل المعايير المعتمدة، وتقديم مستويات متميزة من الدعم والخدمات والمنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تقييم" سعد البيز، أن الهيئة ممثلةً بأكاديمية تقييم -الذراع التدريبية للهيئة- قد انتهت من ترجمة 6 مناهج تدريبية بملحقاتها، إذ بلغ عدد الكلمات المترجمة لكامل ملفات المشروع أكثر من 630 ألف كلمة، تشمل تطوير جميع الشروحات والمعادلات الحسابية، التي سيكون لها دور محوري في تعزيز المعلومة وإثراء المحتوى العربي.
وبيّن أن مشروع ترجمة وتوطين المناهج، يأتي خطوة مهمة تستشرف "تقييم" من خلاله مستقبل المهنة، وتسهم في تطويرها والارتقاء بالخدمات المقدمة لممارسيها، وزيادة الوعي والشفافية فيها، وتمكين المقيّمين من معرفة المعايير والأساليب المعتمدة عالميًا في تقييم المنشآت الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا في تأهيل وتطوير المقيّمين المعتمدين بالمملكة عبر تذليل جميع المعوقات، ومعالجة مختلف التحديات التي قد تواجههم، وإتاحة الفرص المتنوعة للممارسين والراغبين بمزاولة مهنة التقييم، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح للالتحاق بدورات تقييم المنشآت الاقتصادية باللغة العربية وعبر البوابة الإلكترونية (qima.taqeem.sa).
يُذكر أن فرع تقييم المنشآت الاقتصادية هو أحد الأفرع التي تنظمها وتشرف عليها "تقييم"، ويُعنى بتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية.