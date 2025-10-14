استدعاء 4657 مركبة من شيفروليه وجي إم سي بسبب خلل خطير في الوسادة الهوائية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4657 مركبة من طرازات "شيفروليه ترافرس" و"جي إم سي أكاديا" من إنتاج الأعوام 2014 حتى 2017، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في خطر الإصابة أو الوفاة.