القيادة تهنئ رئيس الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال الملك المفدى: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن أعبر لكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".