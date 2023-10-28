جامعة الملك خالد تُحقِّق مراكز متقدمة في تصنيف "التايمز" العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2024

وأشار "القرني" إلى أن جامعة الملك خالد حققت المركز الثالث وطنيًّا في تخصصات العلوم الاجتماعية من بين ثماني جامعات سعودية خضعت للتصنيف هذا العام، وحصلت على المرتبة الـ 501 عالميًّا من بين 997 جامعة عالمية في المجال نفسه، الذي يندرج ضمنه تخصصات (الإعلام والاتصال والجغرافيا). كما حافظت التخصصات الطبية والصحية على ترتيبها في العام الماضي الـ 601 عالميًّا من بين 1059 جامعة عالمية.