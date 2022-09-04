بدءًا من غد.. "النقل": تحويلة على "الأحساء- بقيق- الظهران" وهذه طرق بديلة

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن البدء في إنشاء التحويلة المرورية على طريق "الأحساء- بقيق- الظهران" لاستكمال المرحلة الأولى من جسر معبر الجمال، ابتداءً من يوم غد الاثنين 5- 9- 2022م وحتى يوم الأحد 25- 9- 2022م.
وبيّنت الوزارة، عبر فيديو توضيحي على حسابها على "تويتر"، أنه "سيتم تحويل المرور القادم من الأحساء بشكل كلي إلى الجانب الأيسر من الطريق السريع ولمسافة كيلومتر واحد، ويتم اختصار حارات المرور إلى حارتين بدلًا من 4 حارات مرورية، ليعاد بعدها نقل الحركة إلى الجهة اليمنى".
وأضافت: "أما بالنسبة للقادمين من بقيق في اتجاه الأحساء فستكون التحويلة على مسافة 6 كيلومترات من جسر الجوية؛ حيث يتم اختصار حارات المرور من 4 حارات إلى حارتين، لمسافة كيلومتر واحد".