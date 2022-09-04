بدءًا من غد.. "النقل": تحويلة على "الأحساء- بقيق- الظهران" وهذه طرق بديلة

وبيّنت الوزارة، عبر فيديو توضيحي على حسابها على "تويتر"، أنه "سيتم تحويل المرور القادم من الأحساء بشكل كلي إلى الجانب الأيسر من الطريق السريع ولمسافة كيلومتر واحد، ويتم اختصار حارات المرور إلى حارتين بدلًا من 4 حارات مرورية، ليعاد بعدها نقل الحركة إلى الجهة اليمنى".