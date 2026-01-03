الأرصاد :انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تبوك والجوف والحدود الشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة, وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة, تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وعلى مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.