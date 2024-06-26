تشغيل مشروع توسعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم

ويعمل المبنى بالنظام الرقمي المتكامل، وهو خال من التعاملات الورقية، ويضم عدداً كبيراً من العيادات الخارجية، إضافة إلى أن المشروع سيمكن المستشفى من تنفيذ خططه التوسعية في التخصصات الدقيقة، وزيادة السعة الاستيعابية لأقسام الطوارىء، والأشعة وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، وغرف العمليات والولادة، بجانب تحديث كامل لغرف التنويم والعناية المركزة وحضانة الأطفال وزيادة طاقتها، أيضاً تم استقطاب عدد من الكفاءات الطبية المتميزة، علاوة على تزويد المشروع بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من تقنيات، كـCentrella Smart+ Bed ، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية Portrait Mobile وغيرها، فضلاً عن إنشاء وحدة لبنك الدم، وصيدلية خارجية مستقلة، كما خصص الطابق الرابع من المبنى لمركز الجلدية والتجميل، الذي زود بأحدث الأجهزة ويحظى بخصوصية تامة. ويخدم المراجعين عدد من المصاعد التي تتميز بالسرعة والسعة، بالإضافة إلى عدة سلالم متحركة ذاتية التطهير.