مستشفى الملك سلمان يعيد الحركة لمصابة تعرضت لحادث مروري

نجح مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إعادة الحركة لمريضة تبلغ من العمر 15 عامًا؛ عبر إجراء جراحي تم بواسطة رد مفتوح لكسر الحوض وتثبيته بواسطة شريحة ومسامير طبية، قام بها الفريق الطبي بقيادة د. سلطان باطيب.