مستشفى الملك سلمان يعيد الحركة لمصابة تعرضت لحادث مروري

نجح مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إعادة الحركة لمريضة تبلغ من العمر 15 عامًا؛ عبر إجراء جراحي تم بواسطة رد مفتوح لكسر الحوض وتثبيته بواسطة شريحة ومسامير طبية، قام بها الفريق الطبي بقيادة د. سلطان باطيب.
وتكللت العملية بنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.
يذكر أن المستشفى استقبل الحالة من منطقة القصيم، وهي تعاني من كسور في الحوض؛ إثر تعرضها لحادث مروري.
جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من العمليات الجراحية بمستشفى الملك سلمان قد بلغ 4,404 مستفيدين منذ يناير وحتى سبتمبر للعام 2023م.