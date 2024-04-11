فرق "البيئة" تعالج الأضرار التي أصابت سد غالبة في عسير

وأوضحت الوزارة أن فريق التشغيل والصيانة بالوزارة وبفرعها في عسير، استجاب بسرعة تسابق الزمن لتدارك الأضرار التي واجهت السد جرّاء الأمطار الغزيرة، ونجح من خلال العمل لمدة (120) ساعة متواصلة في تجاوز التحدي ومواصلة العمل دون توقف أثناء الحالة المطرية المستمرة، إلى أن تمت معالجة وصيانة السد واستمرار تصريف السيول، وذلك بدعمٍ مقدّر من قِبل عدد من الجهات ذات العلاقة.