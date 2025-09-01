"الإذاعة والتلفزيون" تستعد لإطلاق دورتها البرامجية في سبتمبر 2025 بمحتوى متجدد ومتنوّع

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لإطلاق حزمة برامجية جديدة ابتداءً من شهر سبتمبر 2025 في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز التنوع في مجالات الحوار والثقافة والترفيه والتوعية. وتشمل الدورة البرامجية الجديدة إطلاق عدد من البرامج المبتكرة من أبرزها برنامج "صيدن" الذي يعالج السلوكيات الاجتماعية بأسلوب فكاهي إلى جانب برنامج "بيئتنا" وبرنامج "الآثار السعودية" وبرنامج "التحول الرقمي" وبرنامج "وجهات".
كما تشهد الخريطة البرامجية استمرار مجموعة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور في مواسمها السابقة بحلة متجددة حيث يواصل برنامج "رجال عبدالعزيز" في موسمه السادس تقديم سلسلة وثائقية عن الشخصيات التاريخية التي شاركت في تأسيس المملكة ويعود "تحدي النفود" في موسمه الثاني بمشاركة نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي فيما يعرض برنامج "المشروع" في موسمه السابع أحدث مستجدات مشاريع رؤية المملكة 2030 ويطل برنامج "صنوان" في موسمه الرابع ليستعرض كبار الشخصيات الأدبية بينما يجمع برنامج "هذا مكانك" في موسمه الرابع بين المرح والتحديات والحوارات مع الضيوف.
ويستمر برنامج "لقاء خاص" في موسمه السادس باستضافة شخصيات بارزة لمناقشة ملفات مهمة فيما يقدم برنامج "سمات" في موسمه الثاني مساحة مخصصة لدعم الموهوبين ويواصل برنامج "ريشة" في موسمه السادس تسليط الضوء على حياة الشخصيات الثقافية البارزة كما يواصل برنامج "شاعر الراية" في موسمه الرابع حضوره كمنصة للشعر النبطي مجسداً الإرث الأدبي للمملكة ومقدماً محتوى ثقافياً أصيلاً يجمع بين التراث والإبداع.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن الهيئة تحرص دائماً على متابعة أداء برامجها وقياس ردود فعل الجمهور تجاهها مؤكداً أن البرامج التي تحظى باهتمام المشاهدين وتقديرهم يتم تطويرها وتقديمها في قوالب متجددة لتبقى قريبة من المجتمع ومعبرة عن قيمه وتطلعاته كما تسعى الهيئة باستمرار إلى إضافة محتوى مبتكر يعزز التنوع ويعكس الهوية الوطنية ضمن طرح إعلامي إبداعي وهادف.
وأشار الحارثي إلى أن الحزمة الجديدة تجمع بين الأصالة والتجديد وتمنح المشاهد تجربة نوعية ثرية وهادفة مبيناً أن التفاصيل الكاملة ومواعيد العرض ستُكشف مطلع سبتمبر الجاري.