"الإذاعة والتلفزيون" تستعد لإطلاق دورتها البرامجية في سبتمبر 2025 بمحتوى متجدد ومتنوّع

كما تشهد الخريطة البرامجية استمرار مجموعة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور في مواسمها السابقة بحلة متجددة حيث يواصل برنامج "رجال عبدالعزيز" في موسمه السادس تقديم سلسلة وثائقية عن الشخصيات التاريخية التي شاركت في تأسيس المملكة ويعود "تحدي النفود" في موسمه الثاني بمشاركة نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي فيما يعرض برنامج "المشروع" في موسمه السابع أحدث مستجدات مشاريع رؤية المملكة 2030 ويطل برنامج "صنوان" في موسمه الرابع ليستعرض كبار الشخصيات الأدبية بينما يجمع برنامج "هذا مكانك" في موسمه الرابع بين المرح والتحديات والحوارات مع الضيوف.