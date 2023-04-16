"الشؤون الإسلامية" تقيم مائدة إفطار لـ3000 شخص بمنطقة "سولا ويسي" الإندونيسية

تواصل وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا، تنفيذَ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان الجاري؛ حيث تم أمس توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من أبناء المسلمين في منطقة سولا ويسي الجنوبية الشرقية، بالتعاون مع مركز معاذ بن جبل الإسلامي، وأقامت مائدة إفطار بحضور نائب حاكم المنطقة الدكتور لقمان أبو نواس، حضرها أكثر من 3000 شخص من رؤساء الجامعات، وأئمة الجوامع والمؤسسات الإسلامية، إضافة إلى اليتامى والمحتاجين، وغيرهم من المعوزين.