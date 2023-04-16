"الشؤون الإسلامية" تقيم مائدة إفطار لـ3000 شخص بمنطقة "سولا ويسي" الإندونيسية

تواصل وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا، تنفيذَ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان الجاري؛ حيث تم أمس توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من أبناء المسلمين في منطقة سولا ويسي الجنوبية الشرقية، بالتعاون مع مركز معاذ بن جبل الإسلامي، وأقامت مائدة إفطار بحضور نائب حاكم المنطقة الدكتور لقمان أبو نواس، حضرها أكثر من 3000 شخص من رؤساء الجامعات، وأئمة الجوامع والمؤسسات الإسلامية، إضافة إلى اليتامى والمحتاجين، وغيرهم من المعوزين.
وتفصيلًا: قدم نائب حاكم منطقة سولا ويسي الشكر والعرفان للمملكة حكومةً وشعبًا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكل من ساهم في هذا العمل المبارك في سفارة المملكة والملحقية الدينية فيها؛ لما يبذلونه من جهود جبّارة في خدمة الإسلام والمسلمين في إندونيسيا، ولاسيما في منطقة سولا ويسي التي نالت النصيب الأكبر من المساعدات التي بادرت إليها المملكة من بناء المعاهد الإسلامية والمساجد ودور الأيتام، إضافة إلى المرافق والبنى التحتية.
وثمّن الدكتور "أبو نواس" ما تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية من برامج خيرية بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ كبرنامج تفطير الصائمين، وهدية التمور والمصحف الشريف، وبرنامج الحج والعمرة، والدورات العلمية للأئمة والدعاة.
ومن جهته أكّد الملحق الديني بسفارة المملكة في جاكرتا، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي؛ أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، يحرصان على مشاركة إخوانهم وأبنائهم من المسلمين أينما كانوا إفطارَهم، كما يحرصان على تقديم المساعدة والرعاية لهؤلاء أينما حلّوا.
وشدّد "الحازمي" على أن هذا البرنامج الخيري الإنساني الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يحظى بمتابعة وإشراف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ليحقّق أهدافه النبيلة ويصل إلى مستحقّيه من فقراء ومعوزين، وغيرهم من المحتاجين من أبناء المسلمين.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية بدأت في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في إندونيسيا مع بداية شهر رمضان المبارك، وأقامت فيها أكبر مائدة إفطار بتاريخ البلاد، حضرها أكثر من 8000 مسلم من فقراء ومحتاجي البلاد، فضلًا عن توزيع آلاف الوجبات الرمضانية على مختلف شرائح المجتمع الإندونيسي.