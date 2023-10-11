لائحة تنظيم عمل اللجان الوطنية والقطاعية.. اقتراحات من الغرف التجارية وتحفظات على فقرات

وتقدم عدد من الغرف التجارية بعديد من المقترحات والملاحظات على اللائحة، وكانت فقرة استبعاد أعضـاء مجالس إدارات الغرف من رئاسـة اللجان الرئيسة الوطنية، أبرز الفقرات التي شهدت تحفظاً من الغرف باعتبارها غير مبنية على معايير ومسببات واضـحة، خاصـة إذا توافرت الجدارة والكفاءة في الشـخص، فضـلاً عن أن مثل هذا التعديل ســـيتسبب في إحجام رجال الأعمال عن المشاركة في انتخابات مجالس إدارات الغرف.