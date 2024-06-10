عددهم 500 من الرجال والنساء.. صندوق الشهداء يستعد لاستقبال الحجاج من مستفيديه

ووفر الصندوق لحجاج حملته التي تتخذ من أبراج مشعر منى مقراً لها، أماكن مهيأة بأحدث التجهيزات واللوازم التي يمكن الاحتياج إليها، ومن أبرز تلك الخدمات قافلة طبية مجهزة بعدد من الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة، كما يوفر للمرضى وكبار السن عربات نقل ترددي من وإلى الجمرات خلال أيام الحج.