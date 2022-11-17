مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في تصادم مركبتَيْن وجهاً لوجه غرب شقراء.. وحصد الأرواح مستمر

ونشرت "سبق" عن حوادث هذا الطريق، وكان آخرها تقرير نشر قبل ثلاث سنوات بعنوان (تصادم بطريق "الدوادمي- مرات- الرياض" يصرع 5 من عائلة واحدة)، وقبله بخمس سنوات تقرير آخر بعنوان (تصادم على طريق "مرات - الدوادمي" يصرع سعودية وأبناءها الأربعة)، وناشد فيه عدد من المواطنين الجهات المختصة بتوسعة الطريق، ووضع حل عاجل لمنحنياته الخطرة، للحد من كثرة حوادثه المميتة.