أسواق التميمي ترعى حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم على السائقين في 3 مدن

رعت أسواق التميمي حملة (إفطار صائم) التي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية والدراسات خلال شهر رمضان المُبارك، وتستهدف توزيع مليون وجبة إفطار على السائقين عند الإشارات المرورية والتقاطعات الرئيسة في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وتسعى الحملة إلى المُساهمة في تقليل حوادث الطرقات وتخفيف آثار السرعة الزائدة للحاق بوجبة الإفطار، مما يجعلها مبادرة إيجابية ومؤثرة في المجتمع، تخدم الصالح العام وتُسهم في تعزيز السلامة العامة.
شارك في الحملة أكثر من 350 محترفًا، تم تدريبهم بشكل مميز خصوصًا فيما يتعلق بأمور السلامة، بالإضافة إلى الأمور التنظيمية التي أسهمت في تحقيق الحملة لأهدافها المرجوة من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها على المستفيدين، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات المرورية والشوارع الرئيسة.
وتعكس حملة (إفطار صائم) مسؤولية أسواق التميمي الاجتماعية، وريادتها في دعم المبادرات التي تخدم المُجتمع، مما يجعلها تُشكل أنموذجًا يُحتذى به يُشجع المزيد من شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات مماثلة لدعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الصالح العام.