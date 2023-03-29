أسواق التميمي ترعى حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم على السائقين في 3 مدن

شارك في الحملة أكثر من 350 محترفًا، تم تدريبهم بشكل مميز خصوصًا فيما يتعلق بأمور السلامة، بالإضافة إلى الأمور التنظيمية التي أسهمت في تحقيق الحملة لأهدافها المرجوة من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها على المستفيدين، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات المرورية والشوارع الرئيسة.