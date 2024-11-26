بتنوع كبير للمرة الأولى في تاريخها.. نهائيات FIFAe 2024 تقام في قلب الرياض

وستقام منافسات الحدث في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، على أن تُوزع فعاليات البطولة على مرحلتين، تبدأ بمنافسات Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ في الفترة 5-8 ديسمبر، بمشاركة 16 دولة وبإجمالي جوائز تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، تليها منافسات eFootball (عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة) في الفترة 9-12 ديسمبر 2024، بمشاركة 18 دولة، بإجمالي جوائز تصل إلى 450 ألف دولار أمريكي.