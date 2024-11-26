بتنوع كبير للمرة الأولى في تاريخها.. نهائيات FIFAe 2024 تقام في قلب الرياض

تستضيف الرياض نهائيات FIFAe 2024 التي ستشهد للمرة الأولى في تاريخها تنوعًا كبيرًا في الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتجمع بين أشهر الألعاب مثل Rocket League و™eFootball، وسط تنافس قوي عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة.
وستقام منافسات الحدث في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، على أن تُوزع فعاليات البطولة على مرحلتين، تبدأ بمنافسات Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ في الفترة 5-8 ديسمبر، بمشاركة 16 دولة وبإجمالي جوائز تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، تليها منافسات eFootball (عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة) في الفترة 9-12 ديسمبر 2024، بمشاركة 18 دولة، بإجمالي جوائز تصل إلى 450 ألف دولار أمريكي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن استضافة نهائيات FIFAe 2024، خطوة تؤكد على مسيرتهم المستمرة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالميًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقال: "نهدف من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة عالمية للمواهب الشابة لإبراز قدراتهم وتطوير هذا القطاع، ونتطلع لمشاهدة فصل جديد في تاريخ منافسات نهائيات FIFAe 2024 على أرض المملكة".
من جانبه، أكد الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم أن إضافة الألعاب الجديدة إلى نهائيات FIFAe 2024، تُعد خطوة فارقة على طريق توسع انتشار بطولات كرة القدم الإلكترونية، وتوفر لمختلف اللاعبين فرصة للتنافس الاحترافي تحت مظلة FIFAe, مشيرًا إلى حماسهم الكبير لإطلاق هذا الحدث المميز بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والشركاء والناشرين.
وتؤكد استضافة نهائيات FIFAe 2024 على الشعبية الكبيرة للرياضات الإلكترونية في المملكة التي تزخر بأعداد هائلة من أمهر اللاعبين، وقد سبق أن شهدت مشاركات احترافية في مسابقات FIFAe وتتويج عدد من أبطال العالم, إذ يُسهم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في دعم هذه البطولة المرموقة، عبر تمكين المجتمعات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه الرياضة المتنامية.
يُشار إلى أن نهائيات FIFAe 2024 هي ثاني أحداث FIFAe لهذا العام بعد النسخة الافتتاحية من FIFAe Next Gen التي أُقيمت في مدينة ليفربول الإنجليزية، والتي شهدت تجربة أول نسخة من مسابقة Football Manager ضمن بطولة كأس العالم FIFAe، إلى جانب كأس FIFAe Fame Your Game.