أستاذ عقاقير طبية: القهوة تساعد على الهضم.. وتتعارض مع أمراض عدة

نوّه أستاذ علم العقاقير الطبية د. جابر القحطاني؛ بأن تناول فنجان من القهوة بعد الأكل يساعد على الهضم، موضحاً أن تناولها بشكلٍ عام بنسبة قليلة مفيدٌ ويعقبه شعورٌ بالراحة يمتد ساعات عدة بسبب تأثير الكافيين على الجهاز العصبي المركزي، حيث يزيد النشاط العقلي.
وقال "القحطاني": القهوة تُفيد المصابين بهبوط ضغط الدم، وذوي الهضم الكسول، وفي الحالات التي يحتاج فيها الجسم إلى شرابٍ منبّه، كما تُمنع عن ذوي الضغط الدموي العالي، ومرضى القلب والعصبية والأطفال.
وأضاف: يجب أن يخفّف من تناولها بعد سن الأربعين ويُكتفى بفنجانين يومياً مع ملاحظة أن البن المحمّص كثيرًا أفضل من المحمص قليلًا حسبما يرى بعض الأطباء.
وأردف: في المقابل، فإن الإفراط في تناول القهوة يجعلها تصبح ذات تأثير سلبي، حيث تُثير الجهاز العصبي وتوجِد مضايقات شديدة وأرقًا دائمًا، ورجفة في اليدين وخفقاناً في القلب مع اضطرابات في الجهاز الهضمي.
وتابع "القحطاني": البن يمكن أن يزيد من إخراج الكالسيوم والمغنيسيوم من الجسم، مع زيادة الكوليسترول وبالأخص (LDL)، وقد يزيد الافراط في تناولها من احتمالات الإصابة بالكوليسترول الضار، كما أنها تتعارض مع أمراض عدة، منها: أمراض الشرايين والاضطرابات المخية، والسرطان، والتوتر، ومع القرح المعدية والمعوية، وأمراض القلب، والكوليسترول، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وأمراض الكلى.