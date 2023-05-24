أستاذ عقاقير طبية: القهوة تساعد على الهضم.. وتتعارض مع أمراض عدة

وتابع "القحطاني": البن يمكن أن يزيد من إخراج الكالسيوم والمغنيسيوم من الجسم، مع زيادة الكوليسترول وبالأخص (LDL)، وقد يزيد الافراط في تناولها من احتمالات الإصابة بالكوليسترول الضار، كما أنها تتعارض مع أمراض عدة، منها: أمراض الشرايين والاضطرابات المخية، والسرطان، والتوتر، ومع القرح المعدية والمعوية، وأمراض القلب، والكوليسترول، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وأمراض الكلى.