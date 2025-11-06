6 فرص عقارية بمزاد أيقونة التحلية

تعلن شركة وصلت للخدمات العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "أيقونة التحلية" الإلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 16/11/2025م الساعة 12:00 ظهرًا، وينتهي يوم الخميس 20/11/2025م الساعة 6:00 مساءً، عبر منصة وصلت الإلكترونية.
يطرح المزاد 6 فرص عقارية مميزة ونادرة في مواقع استراتيجية واستثنائية في أهم الأحياء الراقية والمميزة في عروس البحر – مدينة جدة، تتمثل في قصر سكني تزيد مساحته على 16,000 م² بحي الروضة وعلى طريق الأمير محمد الفيصل، وعمارتان سكنيتان في حي السلامة وحي الصفا، إضافة إلى وحدتان سكنيتان: فيلا في حي المحمدية، وشقة في حي السليمانية، وأخيرًا أرض سكنية في حي جوهرة العروس الواعد.
وتقع هذه العقارات على أهم الطرق الرئيسية والأحياء الحيوية المميزة مثل طريق الأمير محمد الفيصل بحي الروضة، وتمتاز بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية بمدينة جدة، مثل طريق التحلية (الأمير محمد بن عبدالعزيز) وطريق المدينة المنورة، مما يجعلها وجهة استراتيجية واستثنائية.
ويُعدّ المزاد فرصة مغرية للراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة، وترحّب شركة وصلت للخدمات العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 0535509855
للتفاصيل عبر الرابط