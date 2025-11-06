6 فرص عقارية بمزاد أيقونة التحلية

يطرح المزاد 6 فرص عقارية مميزة ونادرة في مواقع استراتيجية واستثنائية في أهم الأحياء الراقية والمميزة في عروس البحر – مدينة جدة، تتمثل في قصر سكني تزيد مساحته على 16,000 م² بحي الروضة وعلى طريق الأمير محمد الفيصل، وعمارتان سكنيتان في حي السلامة وحي الصفا، إضافة إلى وحدتان سكنيتان: فيلا في حي المحمدية، وشقة في حي السليمانية، وأخيرًا أرض سكنية في حي جوهرة العروس الواعد.