يحقّق أرقامًا قياسية.. انطلاق مهرجان "صيف البصر" لمدة 45 يومًا

انطلق مهرجان صيف البصر، ولمدة 45 يومًا، في منتزه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بمركز البصر، بعد أن أكملت اللجنة التنفيذية كافة الاستعدادات والتجهيزات وفق خطة جديدة ومميزة وبقيادة الشباب السعودي، بعدما أصبح المهرجان يتصدّر المهرجانات الصيفية على مستوى المملكة من خلال أرقام استثنائية غير مسبوقة، وقفزات متنوعة ونجاح باهر، وتميز بتوافد الأسر السعودية والسائح.
وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان صيف البصر أحمد اليحيى، أنه، ولله الحمد، انطلق المهرجان بالفعاليات الجديدة والمتنوعة التي تواكب الترفيه والسياحة وفنون الطهي خلال الإجازة الصيفية.
وأضاف "اليحيى": أن "المهرجان خلق فرصًا جديدة ومشاريع متنوعة؛ ومنها الأسر المنتجة من مساحة للإبداع من خلال تدريب وتعليم الزوار كيفية تحضير وتجهيز المأكولات الشعبية السعودية، كما أنه تم إطلاق أكبر وأضخم مدينة ألعاب كهربائية متكاملة لتخدم كافة الفئات العمرية".
وفتحت إدارة المهرجان لكل شاب وشابة العمل ممن يملكون المواهب، وخصصت لهم مساحات لنثر جمال أعمالهم، ودعا المدير التنفيذي كافة الزوار للحضور والاستمتاع بمشاهدة الفعاليات والمسابقات والجوائز.