يحقّق أرقامًا قياسية.. انطلاق مهرجان "صيف البصر" لمدة 45 يومًا

انطلق مهرجان صيف البصر، ولمدة 45 يومًا، في منتزه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بمركز البصر، بعد أن أكملت اللجنة التنفيذية كافة الاستعدادات والتجهيزات وفق خطة جديدة ومميزة وبقيادة الشباب السعودي، بعدما أصبح المهرجان يتصدّر المهرجانات الصيفية على مستوى المملكة من خلال أرقام استثنائية غير مسبوقة، وقفزات متنوعة ونجاح باهر، وتميز بتوافد الأسر السعودية والسائح.