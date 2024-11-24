"هيئة الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% خلال شهر سبتمبر لعام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 11.6%؛ باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة؛ وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية في شهر سبتمبر من عام 2024.