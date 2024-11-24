"هيئة الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% خلال شهر سبتمبر لعام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 11.6%؛ باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة؛ وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية في شهر سبتمبر من عام 2024.
وأفادت نتائج النشرة انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9%؛ بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7% في شهر سبتمبر 2024.
كما أفادت نتائج النشرة بارتفاع واردات المملكة في شهر سبتمبر من عام 2024م بنسبة 15.0%.. وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2024.
وأظهرت نتائجُ النشرة ارتفاعَ نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 37.1% في شهر سبتمبر 2024؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22.8% مقابل ارتفاع الواردات الذي بلغ 15.0%.