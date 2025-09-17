بالموجات الترددية.. مستشفى الملك فهد ينجح في تفتيت تصلب شرايين متقدم

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على إصدار موجات ترددية من داخل قسطرة وعائية خاصة، تعمل على تفتيت التصلب المزمن في جدار الشريان، مما يساهم في توسيع مجرى الدم وتحسين التروية الدموية للمنطقة المصابة، وبالتالي تعزيز التئام الجروح.