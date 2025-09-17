بالموجات الترددية.. مستشفى الملك فهد ينجح في تفتيت تصلب شرايين متقدم

نجح فريق طبي مختص في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء تدخل نوعي باستخدام تقنية قسطرة بالون الصدمات بالموجات الترددية لتفتيت تصلب الشرايين المتقدم، وذلك لمستفيد كان يعاني من انسداد مزمن في شرايين الساق وظهور غرغرينا بأصابع القدم نتيجة داء السكري غير المنتظم.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على إصدار موجات ترددية من داخل قسطرة وعائية خاصة، تعمل على تفتيت التصلب المزمن في جدار الشريان، مما يساهم في توسيع مجرى الدم وتحسين التروية الدموية للمنطقة المصابة، وبالتالي تعزيز التئام الجروح.
وبيّن تجمع المدينة أن العملية تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، الأمر الذي يُعد إضافة نوعية في تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص تجمع المدينة المنورة الصحي على مواكبة أحدث التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، بما يعكس التزامه بتحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.