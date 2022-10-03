جراحة عاجلة تنقذ حياة حامل عانت من مضاعفات شديدة في نجران

يذكر أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال والولادة بالمنطقة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 30689 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال الفترة 1849 عملية، فيما بلغ عدد المواليد خلالها 3833 مولوداً.