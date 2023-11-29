"الأرصاد": غيومٌ وسحبٌ رعديّة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحبٌ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.