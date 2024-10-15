إيقاف نشاط شركة اليمامة للتأمين لعدم الالتزام بتوطين وظائف المبيعات

تشير الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ودعم تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع.