شاهد.. ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين الذين قدّموا التهنئة لسموه بـعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المسؤولين الذين قدّموا التهنئة لسموه بـعيد الفطر المبارك.
كان سموه قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك اليوم مع جموع المصلين في المسجد الحرام.
وأدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية؛ حيث أم المصلين المستشارُ بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الذي حَمِدَ الله تعالى وأوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل.