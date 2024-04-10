شاهد.. ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين الذين قدّموا التهنئة لسموه بـعيد الفطر

وأدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية؛ حيث أم المصلين المستشارُ بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الذي حَمِدَ الله تعالى وأوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل.