محليات

شرطة جدة تطيح بمقيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة
شرطة جدة تطيح بمقيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
شرطة جدة
مادة الإمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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