"السحيباني" يستعرض جهود المملكة وإسهاماتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

واستعرض "السحيباني" في هذا اللقاء جهود المملكة الحثيثة وإسهاماتها المتعددة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة والذي جعل "الإنسان أولًا"؛ ليسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوق المواطن والمقيم، وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق؛ مشيرًا إلى أن ذلك نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان وفق الشريعة الإسلامية.