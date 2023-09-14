"السحيباني" يستعرض جهود المملكة وإسهاماتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة الدكتورة نورة بنت زيد الرشود، المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان؛ باعتبارها أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال اللقاء، جدد "السحيباني" تهنئته للرشود على تعيينها في هذا المنصب، كأول امرأة يتم انتخابها منذ إنشاء الهيئة، لتواصل مهامها بشأن خدمة جانب حقوق الإنسان التي تهم المنظمة، منوهًا بجهود الهيئة التي تنطلق رسالتها النبيلة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الإسلامية والأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية.
واستعرض "السحيباني" في هذا اللقاء جهود المملكة الحثيثة وإسهاماتها المتعددة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة والذي جعل "الإنسان أولًا"؛ ليسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوق المواطن والمقيم، وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق؛ مشيرًا إلى أن ذلك نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وأعربت الدكتورة نورة بنت زيد الرشود، المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، عن شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية؛ على ما تقدمه للهيئة التي تُعد أحد الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي؛ مشيرة إلى أن المملكة لم تألُ جهدًا في دعم الهيئة منذ أن تم تأسيسها في 2011 وحتى تبني المملكة إنشاء مقرها المستقل.
وأكدت "الرشود" دور الهيئة التي تضم 18 مفوضًا خبيرًا في مسائل حقوق الإنسان، يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول المنظمة، ويقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة؛ مؤكدة حرصها على تحقيق الأهداف المرجوة من الهيئة وتطلعها للعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الهيئة وتنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بها والتي تخدم مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة.