امتزاج جمال الطبيعة والهدوء والاسترخاء.. متنزه موعاة بنجران يجذب الزوار

أوضح عدد من المواطنين الزائرين للمتنزه، أنهم قادمون من مدينة نجران التي تبعد أكثر من 120 كم عن المنتزه، وذلك لمعرفتهم بجمال المنتزه وهدوئه، وجمال المنطقة التي تحيط بالموقع حيث يشكل الطريق من مدينة نجران مروراً بمرتفعات بئر عسكر والحرشف والجفة وهدادة وصولاً إليه مساراً ذا متعة بصرية من خلال جمال الأودية والجبال في تلك المناطق، وكذلك لطف الأجواء بشكل عام في محافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها خلال فصل الصيف من كل عام.