امتزاج جمال الطبيعة والهدوء والاسترخاء.. متنزه موعاة بنجران يجذب الزوار

تعد المتنزهات الطبيعية بمنطقة نجران وتتمايز فيما بينها، ولكن يبرز بينها متنزه موعاة الطبيعي، الذي يستفتح الجبال الشمالية الغربية للمنطقة بواديه الخلاب وطبيعته البكر، والمتناثرة بجنباته أشجار السدر المعمرة والضخمة دائمة الخضرة، التي يصل عرضها إلى عدة أمتار، ويرتاده المتنزهون خلال إجازة الصيف، الباحثون عن الطبيعة والهدوء والأجواء اللطيفة.
ويشكل متنزه موعاة الطبيعي بمركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، الذي يمتد على مساحة تقدر بـ 300 ألف متر مربع، مع المراكز القريبة منه مساراً سياحياً ساحراً لمن يبحث عن الهدوء والاسترخاء بعيداً عن الروتين اليومي، في أحضان الطبيعة على امتداد الأودية والشعاب البكر، التي تتكاثر فيها أشجار السدر والقرض.
وقامت أمانة المنطقة بتطوير وتأهيل ما يقدر بـ 100 ألف متر مربع من المتنزه، مع المحافظة على خصائصه وتكويناته الطبيعية باستخدام الصخور من الجبال المحيطة به لصد المياه، وإنشاء مسارات للمشاة، وأحواض للأشجار، وزراعة مسطحات خضراء، إضافة إلى توفير مجاميع ألعاب الأطفال ومظلات الجلوس، وإنارة جمالية.
أوضح عدد من المواطنين الزائرين للمتنزه، أنهم قادمون من مدينة نجران التي تبعد أكثر من 120 كم عن المنتزه، وذلك لمعرفتهم بجمال المنتزه وهدوئه، وجمال المنطقة التي تحيط بالموقع حيث يشكل الطريق من مدينة نجران مروراً بمرتفعات بئر عسكر والحرشف والجفة وهدادة وصولاً إليه مساراً ذا متعة بصرية من خلال جمال الأودية والجبال في تلك المناطق، وكذلك لطف الأجواء بشكل عام في محافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها خلال فصل الصيف من كل عام.