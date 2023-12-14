"رحلة تايلندية" جاذبة تتجدد يوميًا في "فعاليّات جدة 2023"

ومن المقرر أن تستمر فعاليّات منطقة آسيا الصغرى في تقويم "فعاليّات جدة" حتى 3 مارس 2024، مقدمة أفضل الفعاليّات والتجارب والأنشطة الترفيهية من 12 منطقة ترفيهية تتضمنها ثماني دول آسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.