"رحلة تايلندية" جاذبة تتجدد يوميًا في "فعاليّات جدة 2023"

في أجواء آسيوية خلابة تهيمن عليها العروض التايلندية، يستمتع زوار فعاليّات جدة 2023 برحلة ترفيهية ساحرة متجددة يوميًا على مدى أكثر من ثلاثة أشهر تشمل المغامرات الترفيهية وتجارب التسوق وتذوق الأطعمة الشعبية.
ويكون الزوار على موعد مع محاكاة لتجربة سياحية في تايلند ومعايشة موروثها الثقافي الأصيل الذي يمزج الفن بالتراث، والاستمتاع بمضاهاة السوق التقليدي في عاصمتها بانكوك، وكذلك تذوق أشهى مأكولاتها الشهيرة.
وتستقبل منطقة تايلند زوارها بحفاوة الضيافة التايلندية وتراثها الثقافي الثري، وتتيح لهم استكشاف العديد من الأنشطة والتجارب الممتعة، من خلال مغامرة "دراجون سلايد" التي تتضمن رحلة ترفيهية في أجواء آسيوية ساحرة، إضافة إلى خمسة عروض فنية واستعراضية تفاعلية تعبّر عن التراث والثقافة التايلندية.
وتشتمل منطقة تايلند على خمسة مطاعم للمأكولات من المطبخ التايلندي المميز بنكهاته الخاصة، تجمع بين العناصر الحلوة والحامضة والمالحة والحارة مع الأعشاب والتوابل العطرية، ضمن تجربة طهي وطعام مختلفة.
وتضم المنطقة 7 متاجر للمنتجات التايلندية المتنوعة؛ كمنتجات الجمال والمنتجات العضوية والملابس والعطور والعود، إلى جانب "فلوتينج ماركت" التي تقدم تجربة للتسوق على الطريقة التايلندية التقليدية.
ومن المقرر أن تستمر فعاليّات منطقة آسيا الصغرى في تقويم "فعاليّات جدة" حتى 3 مارس 2024، مقدمة أفضل الفعاليّات والتجارب والأنشطة الترفيهية من 12 منطقة ترفيهية تتضمنها ثماني دول آسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.