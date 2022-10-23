أمانة الرياض: إغلاق 2293 منشأة مخالفة وترحيل 5670 عاملاً خلال عام

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن الغرفة قامت بـ 8320 زيارة للمواقع والمحال التجارية، أصدرت خلالها 3750 إشعار مراجعة ومخالفة، وأتلفت 30.856 كجم مواد غذائية غير صالحة، وصادرت 887 طناً من المواد الغذائية.