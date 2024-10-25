جامعة قيرغيزستان الإسلامية تمنح "البدير" شهادة الدكتوراه الفخرية

أعلنت إدارة جامعة قيرغيزستان الإسلامية في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، منح شهادة الدكتوراه الفخرية لإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير؛ تقديراً وعرفاناً من الجامعة بالجهود المتواصلة التي بذلها في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.
جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته الجامعة في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي؛ ورئيس جامعة قيرغيزستان الإسلامية عضو مجلس العلماء عبدالشكور بن إسلام نارماتوف؛ وعدد من مسؤولي الجامعة ومنسوبيها من طلبة العلم، كما شارك في الحفل عددٌ كبيرٌ من طلاب الجامعة.
وفي بداية الحفل، ألقى رئيس جامعة قيرغيزستان الإسلامية عضو مجلس العلماء عبدالشكور بن إسلام نارماتوف؛ كلمة رحب فيها بفضيلة الإمام صلاح البدير؛ مقدماً شكرة وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدّمونه لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وشعبها، وأن ينعم عليها بالخير والبركات.
عقب ذلك ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي؛ كلمة قدّم من خلالها شكره وتقديره لحكومة قيرغيزستان وشعبها على حفاوتهم بمناسبة زيارة إمام الحرم النبوي.
وأكّد أن المملكة ممثلة في قيادتها الرشيدة تحرص على خدمة الشأن الإسلامي، ومن ذلك هذه الزيارة المباركة للإمام، كما تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، سائلا الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
بعد ذلك، ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير؛ كلمة قدّم من خلالها شكره وتقديره لرئيس الجامعة، على حفاوة الاستقبال التي تلقاها وترتيب وتنظيم هذا الاحتفال؛ معبّراً عن سعادته للالتقاء بإخوانه وزملائه من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، موصياً الجميع بتقوى الله، والإخلاص في القول والعمل والنية، وإحسان العمل الموكل إليهم في تعليم الناس العلم الشرعي، وتوجيههم على العمل به بأمانٍ وإتقانٍ مع الحرص على المحبة والاحترام والتقدير ووحدة الصف.
وفي ختام الحفل، قام رئيس الجامعة عبدالشكور بن إسلام؛ بتسليم إمام المسجد النبوي الدكتور صلاح البدير؛ شهادة الدكتوراه الفخرية من قِبل الجامعة.
تأتي زيارة إمام المسجد النبوي للجامعة ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً لجمهورية قيرغيزستان، وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية ونظيراتها بدول العالم.