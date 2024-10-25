جامعة قيرغيزستان الإسلامية تمنح "البدير" شهادة الدكتوراه الفخرية

بعد ذلك، ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير؛ كلمة قدّم من خلالها شكره وتقديره لرئيس الجامعة، على حفاوة الاستقبال التي تلقاها وترتيب وتنظيم هذا الاحتفال؛ معبّراً عن سعادته للالتقاء بإخوانه وزملائه من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، موصياً الجميع بتقوى الله، والإخلاص في القول والعمل والنية، وإحسان العمل الموكل إليهم في تعليم الناس العلم الشرعي، وتوجيههم على العمل به بأمانٍ وإتقانٍ مع الحرص على المحبة والاحترام والتقدير ووحدة الصف.