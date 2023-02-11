أهازيج "الدّحة".. تجربة مميزة يعيشها زوار مهرجان الصقور بطريف

وتؤدَّى "الدحة" بشكل جماعي وتتنوع قصائدها بين المدح والفخر والغزل بأسلوب قصصي حيث تأتي حركة "الدحة" في نهاية الإنشاد الشعري من خلال قيام الحاشي أو المحوشي أمام الصف أو بين الصفين برقصة سواء بالسيف أو العصا مع ارتداء البشت, يلاعبه عادةً شخص آخر، وتقوم الصفوف بالتصفيق بشكل إيقاعي حركي حماسي يتوافق فيه الصف بشكل متقارب في أداء الصوت والحركة.