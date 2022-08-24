"ربع مليار" صفقات تمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022

شهدت أسواق المطايا بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 مبيعات بأكثر من 520 مطية بنحو 260 مليون ريال، منذ انطلاقة الأشواط التمهيدية قبل أكثر من 35 يومًا.
حيث تفاوتت أسعار المطايا ما بين 200 ألف إلى مليون ونصف المليون بمتوسط تقريبي لنحو 500 ألف للمطية الواحدة، وكشف عدد من الملاك، أن المهرجان أنعش الأسواق وجذب الكثير من رؤوس الأموال في السعودية والخليج، وهذا بفضل الله أولاً ثم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الهجن واهتمام ومتابعة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي.
وقال "نايف الحربي" مضمّر هجن عبدالعزيز السهلي، إن الصفقات تتم بشكل يومي ما بين 10 - 15 مطية، وبأسعار ما بين 200 ألف إلى مليون ونصف المليون، منها 70 مطية ذهبت للسهلي بما يتجاوز 30 مليونًا لسلالات كثيرة ومتنوعة، فيما لفت مالك الهجن "ياسر بن محمد العطوي" إلى أن الجميع حريص للفوز بإحدى جوائز المهرجان سواء في النقاط أو الرموز أو الأشواط المفتوحة، لافتًا إلى أن مشاركته الرئيسة في الرموز بقعود تم إعداده منذ وقت مبكر، شاكرًا للاتحاد السعودي للهجن على فكرة نقل المطية بنقاطها للمالك الجديد.
وأشار مالك الهجن "فهيد بن بيشان" إلى أن أغلب تجهيزاتهم للدخول في سباقات الأشواط الختامية، وأن المطايا الفائزة بالنقاط أشعلت أسواق المطايا وجميع مراكيض المهرجان قوية، مشددًا على أهمية البرنامج الغذائي المتوازن لضمان صحة المطية وتقديم أفضل ما لديها من مخزون لياقي أثناء السباق.