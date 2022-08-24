"ربع مليار" صفقات تمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022

وقال "نايف الحربي" مضمّر هجن عبدالعزيز السهلي، إن الصفقات تتم بشكل يومي ما بين 10 - 15 مطية، وبأسعار ما بين 200 ألف إلى مليون ونصف المليون، منها 70 مطية ذهبت للسهلي بما يتجاوز 30 مليونًا لسلالات كثيرة ومتنوعة، فيما لفت مالك الهجن "ياسر بن محمد العطوي" إلى أن الجميع حريص للفوز بإحدى جوائز المهرجان سواء في النقاط أو الرموز أو الأشواط المفتوحة، لافتًا إلى أن مشاركته الرئيسة في الرموز بقعود تم إعداده منذ وقت مبكر، شاكرًا للاتحاد السعودي للهجن على فكرة نقل المطية بنقاطها للمالك الجديد.