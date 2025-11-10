عالية نجد.. قلب الجزيرة النابض ومهد الهوية النجدية

ويقع جبل "حضن" شمال محافظة تربة، ويُعد المعلم الأبرز في المنطقة وأعلى قمة في نجد بارتفاع يبلغ نحو 1656 مترًا فوق سطح البحر. وكان الجبل يُستخدم قديمًا كعلامة جغرافية يُهتدى بها، حتى قيل: "من رأى حضنًا فقد أنجد"، في إشارة إلى دخول أرض نجد من جهة الغرب.