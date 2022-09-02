رئيس السنغال يصل إلى المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

وصل رئيس جمهورية السنغال، الرئيس ماكي سال، اليوم إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرُّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بري، وعدد من المسؤولين.
وزار الرئيس السنغالي المسجد النبوي الشريف اليوم، وأدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من المسؤولين.