رئيس السنغال يصل إلى المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

وصل رئيس جمهورية السنغال، الرئيس ماكي سال، اليوم إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرُّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما-.