"إتقان العقارية" ومجلس تصفية تركة صالح الراجحي يعلنان نجاح المزاد الـ 18 بمبيعات تجاوزت 430 مليون ريال

أعلنت شركة إتقان العقارية، نجاح المزاد العلني لتصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي الـ 18 الذي أُقيم أمس؛ لبيع خمسة عقارات مميزة بالرياض والدمام وحائل، بمبيعات تجاوزت 430 مليون ريال وسط تنظيم رائع وتنافس كبير بين تجار العقار بالمملكة، كما تمّ نقل المزاد عبر تقنية البث المباشر عبر منصات إتقان العقارية.
وحظي المزاد الذي انطلق بالرياض حضورياً بفندق جي دبليو ببرج رافال الــ 18 لمجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، باهتمامٍ كبيرٍ من المستثمرين الذين تنافسوا في شراء المنتجات التي تتميّز بمواقعها وعوائدها الاستثمارية الجاهزة لجني العوائد.
وكانت العقارات التي تم بيعها بالمزاد، هي: دار الوكالات التي تتوسط الشريط التجاري على طريق العليا بحي الملك فهد بالعاصمة الرياض، و"فندق الحرمين" بحي العدامة بمدينة الدمام، والعقار الثالث هي "ورشة الزاهر" التي تتميّز بموقعها الإستراتيجي في قلب صناعية الخرج بالعاصمة الرياض، والعقار الرابع هي أرض السمراء بمدينة حائل عروس الشمال وتبلغ مساحتها 36,417.22 متر مربعاً التي تقع ضمن الأحياء المأهولة بالسكان وقرب الخدمات اللوجستية واكتمال البنية التحتية، والعقار الخامس أرض جونة التخصصي بالرياض.
جديرٌ بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عددٍ من المزادات العقارية المتميزة في عددٍ من مدن المملكة ومحافظاتها؛ كان آخرها المزاد الـ 17 لتصفية تركة صالح الراجحي، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عددٍ من رجال الأعمال البارزين بالمملكة، ومنها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي؛ التي نفّذت له عدداً من المزادات والتي بلغت 18 مزاداً بمبيعات مليارية خلال السنوات الأخيرة.