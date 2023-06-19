"إتقان العقارية" ومجلس تصفية تركة صالح الراجحي يعلنان نجاح المزاد الـ 18 بمبيعات تجاوزت 430 مليون ريال

وكانت العقارات التي تم بيعها بالمزاد، هي: دار الوكالات التي تتوسط الشريط التجاري على طريق العليا بحي الملك فهد بالعاصمة الرياض، و"فندق الحرمين" بحي العدامة بمدينة الدمام، والعقار الثالث هي "ورشة الزاهر" التي تتميّز بموقعها الإستراتيجي في قلب صناعية الخرج بالعاصمة الرياض، والعقار الرابع هي أرض السمراء بمدينة حائل عروس الشمال وتبلغ مساحتها 36,417.22 متر مربعاً التي تقع ضمن الأحياء المأهولة بالسكان وقرب الخدمات اللوجستية واكتمال البنية التحتية، والعقار الخامس أرض جونة التخصصي بالرياض.