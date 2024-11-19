"رعاية ذوي الإعاقة" توقّع مذكرة تفاهم مع مركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار

وتشمل الاتفاقية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة التي ينظمها مركز علمي، مما يعزز مهاراتهم ومعرفتهم في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الإعاقة، عبر تقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل الجيل القادم ليكون أكثر وعيًا وإبداعًا في هذا المجال.