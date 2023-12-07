صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث التعاون في تطوير مهارات القوى الوطنية

التقى مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبد الله الجعويني، في مقر الصندوق بالرياض، مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط "فيصل قطان"، ووفدًا من جامعة شيكاغو الأمريكية، بحضور عدد من قيادات الصندوق.