صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث التعاون في تطوير مهارات القوى الوطنية

التقى مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبد الله الجعويني، في مقر الصندوق بالرياض، مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط "فيصل قطان"، ووفدًا من جامعة شيكاغو الأمريكية، بحضور عدد من قيادات الصندوق.
وبحث اللقاء سُبل التعاون في الأبحاث المعنية بتنمية رأس المال البشري، واستعراض أهم الممارسات الحديثة والتجارب العالمية في مجال تطوير المهارات والقدرات البشرية التي تنسجم مع طموح المملكة في تنمية القدرات البشرية.
وتطرق اللقاء إلى مجالات العمل الواعدة والمستقبلية في سوق العمل، وفقًا للتخصصات التي تركز عليها رؤية المملكة، وبما يضمن ويحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للقوى الوطنية في ميدان العمل.