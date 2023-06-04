فيديو.. "وزير الطاقة" ممازحاً الإعلاميين أمام مقر "أوبك": استمتعوا بفيينا

وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج "أوبك"، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج، لكنها عادت لتؤكّد أنها ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.