فيديو.. "وزير الطاقة" ممازحاً الإعلاميين أمام مقر "أوبك": استمتعوا بفيينا

مازح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ الصحفيين خلال مغادرته مقر "أوبك"؛ لبحث لمناقشة وضع سوق النفط بين الدول، وكذلك موقفها من عملية خفض الإنتاج.. وقال الأمير عبدالعزيز ممازحاً الصحفيين أمام المقر "استمتعوا بفيينا".
ويستهدف اجتماع "أوبك" الحفاظ على استقرار أسواق النفط وسط اضطراب الاقتصاد العالمي وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية والسياسية حول العالم.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، الأحد، على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيداً من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي أم لا.
وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج "أوبك"، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج، لكنها عادت لتؤكّد أنها ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.
ويجتمع وزراء النفط، الأحد، لمناقشة الإنتاج في مقر "أوبك" بفيينا.
وقالت مصادر من "أوبك+"، لوكالة رويترز، إن التحالف يبحث خيارات محتملة، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اجتماع اليوم.
ويضخ "أوبك+" نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيراً كبيراً على أسعار النفط.