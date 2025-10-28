مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية السابعة إلى منطقة جازان الأحد المقبل
تطلقُ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض جولتها القرائية السابعة، عبر حافلاتها المتنقلة، يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر 2025م وذلك في اتجاه منطقة جازان التي تشمل عدة مدن ومراكز هي: جازان، صامطة ، أبو عريش ،العارضة ،ضمد ، صبيا ،الدرب ، وتستمر هذه الجولة لأكثر من أسبوعين حتى السابع عشر من الشهر نفسه.
وتستهدف الجولة نحو (60 ) مدرسة، وأكثر من ( 95) ألف مستفيد ومستفيدة ، عبر تقديم ( 7 ) فعاليات قرائية على مسارح متعددة، ودورات قرائية، يشارك فيها طلاب المدارس وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في الأماكن العامة.
وتأتي الجولة في سياق الأنشطة التثقيفية التي يعمل عليها المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يهدف إلى ربط مختلف الشرائح الاجتماعية ، خاصة من الطالبات والطلاب ، وذلك لإيجاد بيئة مناسبة وحاضنة للإبداع، وتشجيع النشء على القراءة التي تمهد سبل المعرفة، وتزيد من مبادئ التفاعل القارئ بين الكتاب وسيط المعرفة الأول وبين أجيال المستقبل ، مما يسهم في تعزيز الهوية والانتماء والتعرف على المنجزات الوطنية قديما وحديثا، فضلا على التعرف على جوانب من العلوم والآداب والفنون بحسب ما تقدمه المكتبات المتنقلة من كتب متنوعة المجالات للقراء .
مما يُذكر أن المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، قدم مجموعة من الفعاليات القرائية والثقافية عام 2024 م لأكثر من ( 280.450 ) مستفيدًا ، حيث يأتي المشروع التثقيفي استمرارًا لعدد من الأفكار المبتكرة التي قدمتها المكتبة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيزهم على القراءة المتواصلة، من خلال برامج القراءة لطلاب المدارس؛ والمكتبات المتنقلة، وحافلات مصادر التعلم، التي تصل لكل مناطق المملكة ، حرصًا من المكتبة على أن تسهم هذه الجولات في الإعلاء من قيم القراءة والتفاعل الثقافي والمعرفي.