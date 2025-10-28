مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية السابعة إلى منطقة جازان الأحد المقبل

مما يُذكر أن المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، قدم مجموعة من الفعاليات القرائية والثقافية عام 2024 م لأكثر من ( 280.450 ) مستفيدًا ، حيث يأتي المشروع التثقيفي استمرارًا لعدد من الأفكار المبتكرة التي قدمتها المكتبة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيزهم على القراءة المتواصلة، من خلال برامج القراءة لطلاب المدارس؛ والمكتبات المتنقلة، وحافلات مصادر التعلم، التي تصل لكل مناطق المملكة ، حرصًا من المكتبة على أن تسهم هذه الجولات في الإعلاء من قيم القراءة والتفاعل الثقافي والمعرفي.