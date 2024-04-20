مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري جراحة ناجحة لاصلاح الرباط الصليبي للاعب عمره "11"عاماً

وأضاف أن الفحص السريري رجح إصابته بقطع في أربطة الركبة وهذا ما أكدته صور الرنين المغناطيسي ، التي أظهرت تمزقاً كاملاً في الرباط الصليبي الأمامي، إذ خضع المريض لعملية إعادة بناء خاصة للرباط الصليبي الأمامي الممزق بالمنظار، عبر تقنية وأدوات خاصة ذات حجم مناسب لكل ركبة، ومضت العملية الجراحية التي استمرت زهاء "90" دقيقة، بسلاسة دون أي مضاعفات، وحققت ولله الحمد نجاحاً كبيراً، ونُقل المريض إلى الجناح بحالة صحية جيدة، وفي اليوم الثاني للعملية غادر المستشفى إلى منزله بعد تزويده ببرنامج العلاج الطبيعي وكيفية اتباعه.