"الطاسان": الإعلام نعمة.. ويجب أن نكون للوطن جنودًا لخدمته وحمايته
أكدت "تغريد الطاسان"، الكاتبة الصحفية عضو مجلس إدارة جمعية (إعلاميون)، الفائزة بجائزة المقال الصحفي في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية، أن وطننا العظيم يستحق أن يكون لدينا إعلام يرتقي؛ ليصل إلى مستوى يليق به.. مشيرة إلى أنه يجب أن نكون للوطن جنودًا إعلاميين لخدمته وحمايته.
واعتبرت في حديثها لـ"سبق"، على هامش حفل تتويج الفائزين بجائزة المنتدى أمس، أن "الفوز بالجائزة حافز لها للاستمرار، وأن تكون أفضل، وعلى قدر المسؤولية والثقة التي مُنحت لها".
وأضافت: "المنتدى بكل فعالياته وجوائزه يُعد حافزًا لكل إعلامي؛ لكي يبدع؛ لأن وطننا (المملكة العربية السعودية) يستحق أن يكون لدينا إعلام يرتقي بنفسه؛ ليصل إلى مستوى يليق بالوطن الذي نحمد الله ونشكره أن منَّ علينا به".
وأشارت إلى أن الأدوات الفكرية والثقافية لكتابة المقال تختلف من كاتب لآخر، لكن بشكل عام يجب أن يكون المقال إيجابيًّا، يتحدث عن أمور تفيد الوطن أولاً، والمجتمع، ويرتقي بوعي الناس.. واصفة الإعلام بأنه كاليد التي تقبض على مجالات الحياة كافة.
وتابعت الكاتبة الطاسان: "يجب أن يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية الناس في ظل ما نعيشه من تحولات وتغييرات في الوطن؛ لأهمية هذا التحول؛ لنكون داعمين له".
وأردفت: "لذلك يعتبر الإعلام نعمة من ربي؛ لأنه وسيلة في أيدينا نحن الإعلاميين؛ لكي نخدم هذا الوطن أكثر، ونكون جنودًا إعلاميين لخدمة الوطن والمجتمع".
وعن مقالها الفائز بالجائزة أضافت الطاسان: "يتحدث المقال عن وفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمدينة الرياض، وارتباطه بها 50 عامًا، والحنين لإمارة منطقة الرياض".
وقد اختُتمت أمس فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون على مدى يومين، بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحشد من الإعلاميين من داخل وخارج السعودية، وذلك في فندق هلتون بالرياض.
وأُعلنت جوائز المنتدى؛ إذ فاز بجائزة الحوار الصحفي جميل الذيابي، وفي فئة المقال الصحفي فازت تغريد الطاسان، وفازت يمن لقمان بجائزة التقرير الإخباري، وفي فئة التحقيق الصحفي فازت مجلة الحرس الوطني، وفي الحوار الإذاعي فاز خالد عبدالعزيز، وفي الحوار المرئي فاز خالد مدخلي، وفي الإنتاج العلمي (الرسائل الإعلامية) فازت شهد هرموش، وفاز أحمد العرفج في فئة الإنتاج العلمي (الكتب والبحوث)، والفائز بجائزة المحتوى النوعي محمد الرطيان.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا ترفيهيًّا لفرقة التوأم الفرنسية، ثم كرم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الفائز بجائزة شخصية العام خالد بن حمد المالك.
كما كرم الوزير القصبي في ختام الحفل الشركاء والرعاة الرسميين للمنتدى.