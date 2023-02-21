"الطاسان": الإعلام نعمة.. ويجب أن نكون للوطن جنودًا لخدمته وحمايته

وأشارت إلى أن الأدوات الفكرية والثقافية لكتابة المقال تختلف من كاتب لآخر، لكن بشكل عام يجب أن يكون المقال إيجابيًّا، يتحدث عن أمور تفيد الوطن أولاً، والمجتمع، ويرتقي بوعي الناس.. واصفة الإعلام بأنه كاليد التي تقبض على مجالات الحياة كافة.