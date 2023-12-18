طيران ناس يتسلم 3 طائرات جديدة إيرباص A320neo ليصل عدد الطائرات المستلمة في عام 2023 إلى 18 طائرة

ومع انضمام الطائرات الثلاث الجديدة للأسطول، ينجح طيران ناس خلال أقل من عامين في مضاعفة حجم أسطوله بنسبة تتجاوز 100%، رافعاً عدد طائراته من طراز A320neo إلى 46 تمثل أكثر 73%، من حجم أسطوله. إذ A320neo يعد هذا الطراز المنتمي للجيل الأحد من الطائرات الأكثر الأكثر تقدماً وصداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم، مما يعزز التزام طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة. ويضم الأسطول أيضاً أربع طائرات من طراز إيرباص A330 عريضة البدن، مما يعزز قدرات طيران ناس التشغيلية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.