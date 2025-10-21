محليات محليات

هيئة التراث تكشف عن 337 موقعًا أثريًا ضمن مبادرة اليمامة للمسح الأثري

ضمن نطاق يمتد لمسافة 100 كم حول مدينة الرياض والمناطق المجاورة لها