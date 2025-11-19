جبل الرحمة يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر يوميًّا

سجّل جبل الرحمة في مشعر عرفات توافد أكثر من 10 آلاف زائر يوميًّا في المتوسط، مؤكدًا مكانته كإحدى الوجهات النوعية التي طوّرتها "كدانة للتنمية والتطوير" -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- ضمن خطط تطوير المشاعر المقدسة وتفعيلها على مدار العام، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وزوّار المنطقة.
ويأتي هذا الإقبال تزامنًا مع تفعيل منطقة جبل الرحمة لتكون متنفسًا لأهالي مكة المكرمة، ومقصدًا مستدامًا للزوار طوال العام، ضمن المشروع الذي نفذته "كدانة" لرفع كفاءة وجودة الخدمات في محيط الجبل، وتهيئة المنطقة بمرافق وتجهيزات متكاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتضم المنطقة -بعد تطويرها- أكشاكًا تجارية، ومشارب مياه، وجلسات مظللة، ومراوح مزوّدة برذاذ لتلطيف الأجواء، إلى جانب تهيئتها بمواقف مخصصة للسيارات وأخرى للحافلات تُستخدم على مدار العام، إضافة إلى تجهيز موقع مخصص للجهات الحكومية، وإنشاء سلّم للزوار والطوارئ، وتوفير مساحات خضراء تمتد على أكثر من 10 آلاف متر مربع، تُسهم في تحسين المشهد البصري وتعزيز الطابع الجمالي للموقع.
ويُجسّد المشروع تناغمًا بين الطابع الديني والبعد الحضري والبيئي في المشاعر المقدسة، بما يعزز جودة الحياة، ويترجم التزام "كدانة" بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة مستدامة ومجتمع حيوي.