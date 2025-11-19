جبل الرحمة يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر يوميًّا

وتضم المنطقة -بعد تطويرها- أكشاكًا تجارية، ومشارب مياه، وجلسات مظللة، ومراوح مزوّدة برذاذ لتلطيف الأجواء، إلى جانب تهيئتها بمواقف مخصصة للسيارات وأخرى للحافلات تُستخدم على مدار العام، إضافة إلى تجهيز موقع مخصص للجهات الحكومية، وإنشاء سلّم للزوار والطوارئ، وتوفير مساحات خضراء تمتد على أكثر من 10 آلاف متر مربع، تُسهم في تحسين المشهد البصري وتعزيز الطابع الجمالي للموقع.